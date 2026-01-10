Dove è andata Elettra Lamborghini in vacanza | il posto da favola

Elettra Lamborghini ha trascorso le sue recenti vacanze invernali in un luogo caratterizzato da atmosfere calde e suggestive. La cantante e conduttrice bolognese ha deciso di trascorrere questo periodo di relax in compagnia del marito, il DJ olandese Afrojack, scegliendo una destinazione che unisce comfort e bellezza naturale. La loro meta, tra paesaggi incantevoli e clima mite, si distingue come un’oasi ideale per una pausa rigenerante.

Bologna, 10 gennaio 2026 – La cantante e conduttrice bolognese Elettra Lamborghini ha scelto il caldo per le vacanze invernali col marito, il dj olandese Afrojack. Il nuovo anno si apre infatti con una destinazione esotica, famosa per il suo mix unico di spiagge di sabbia bianca, mare turchese e spettacolari rovine Maya a picco sul mare: Tulum, città sulla costa caraibica della penisola messicana dello Yucatán. Gli scatti di coppia su Instagram. I due hanno condiviso su Instagram gli scatti insieme. "En mi pais favorito con mi persona favorita (nel mio paese preferito con la mia persona preferita)" è la dolce frase a corredo dell'album, scritta dalla cantante.

