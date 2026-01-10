Donald Trump fa saltare il banco | Groenlandia 100mila dollari a ogni abitante

Donald Trump ha recentemente suscitato attenzione con una proposta riguardante la Groenlandia, offrendo 100mila dollari a ogni abitante. Prima di esprimere un'opinione sulle sue azioni o politiche, è importante analizzare i fatti e comprenderne il contesto, evitandone giudizi affrettati. Conoscere le motivazioni e le implicazioni di queste iniziative permette di formarsi una prospettiva più equilibrata e informata.

Trump può piacere o meno, ma prima di dare un giudizio su di lui e sulle sue politiche andrebbe compreso. L'impressione è che siano proprio le categorie per capirlo quelle che mancano a molti, e soprattutto a noi europei. Vuoi per pregiudizio ideologico, vuoi anche per la ormai consumata disabitudine a ragionare nei termini più crudi della politica. Ed anche della politica democratica. Abituati a vivere per un lungo periodo in un mondo che aveva trovato un proprio relativo equilibrio di pace e benessere abbiamo neutralizzato quelle forze primordiali che tengono insieme gli uomini. Ma ogni ordine genera, prima o poi, disordine ed oggi siamo a quel punto.

Comprare la Groenlandia o invaderla? Trump minaccia, Rubio fa il pompiere - La portavoce della Casa Bianca Leavitt evoca l’uso della forza, il segretario di Stato parla di un possibile «acquisto». editorialedomani.it

Accordo sottobanco: il piano di Trump per la Groenlandia. Stop dei leader Ue - L'Europa: "Confini inviolabili" Alla fine, la strategia di Trump potrebbe ancora una volta fare saltare il banco. ilgiornale.it

Donald Trump insiste che gli Stati Uniti prenderanno la Groenlandia "con le buone o con le cattive". "Non vogliamo la Cina o la Russia come vicini", ha aggiunto. "Al momento non parlo di soldi per la Groenlandia, ma potrei. Faremo qualcosa che gli piaccia x.com

Siete sorpresi Non è un dittatore, ma il Presidente USA Donald #Trump a dire queste cose. Proprio per questo non possiamo considerare il diritto internazionale un orpello o peggio un ostacolo. Sono le leggi e i principi che dalla seconda guerra mondiale ha - facebook.com facebook

