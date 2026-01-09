Groenlandia Trump offre 100mila dollari a ogni cittadino

La Groenlandia ha chiarito che non è in vendita, nonostante alcune proposte di offerte economiche. Jacob Isbosethsen, rappresentante del territorio autonomo, ha ribadito questa posizione durante un incontro con membri del Congresso americano e l’ambasciatore danese a Washington. La questione dell’eventuale cessione della regione rimane quindi senza fondamento e sottolinea l’importanza di rispettare l’autonomia e la volontà locale.

La Groenlandia non è in vendita. A ribadirlo è stato il rappresentante del territorio autonomo negli Stati Uniti e in Canada, Jacob Isbosethsen, durante un incontro con alcuni membri del Congresso americano insieme all'ambasciatore danese a Washington Jesper Moller Sorensen. «Non siamo in vendita. Il nostro Paese appartiene ai groenlandesi», ha dichiarato senza ambiguità Isbosethsen, chiudendo la porta alle pressioni che arrivano da oltreoceano. Il "prezzo" di Trump. Secondo quanto riportato da Reuters, l'amministrazione guidata da Donald Trump avrebbe ipotizzato un'offerta economica diretta ai cittadini groenlandesi: da 10 a 100 mila dollari a persona per convincerli a rompere il legame con la Danimarca e avvicinarsi agli Stati Uniti.

La Groenlandia al Congresso USA: "Non siamo in vendita" | Trump offre 100mila dollari a persona - Lo ha affermato il rappresentante per la Groenlandia negli Stati Uniti e in Canada Jacob Isbosethsen incontrando alcuni esponenti del Congresso americano insieme all'a ... msn.com

Idea Usa: 100mila dollari ai groelandesi per cambiare - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fissa il prezzo per accaparrarsi il favore degli abitanti della sua nuova meta ... avvenire.it

Il gioco delle parti fra Trump e Rubio sulla Groenlandia. Il fattore Nato e l’ipotesi di un accordo L’articolo di Giulia Pompili Nei corridoi della Nato, il fatto che alla Casa Bianca si discuta apertamente di come portare la Groenlandia sotto il controllo american - facebook.com facebook

A Trump serve la Groenlandia, a Putin l’Ucraina, a XI occorre Taiwan. E a voi cosa serve per essere felici Scherzi a parte, oggi nel mio podcast parliamo di questo nuovo imperialismo sovranista con un contributo di @GianniVernetti x.com

