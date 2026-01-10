Domenica 11 gennaio musei civici gratis per i residenti nella città metropolitana

Il 11 gennaio, i residenti nella città metropolitana di Venezia e Mogliano Veneto potranno visitare gratuitamente gli 11 musei gestiti dalla fondazione musei civici di Venezia. L'iniziativa, intitolata

Domani 11 gennaio torna "Musei in festa", l'iniziativa dedicata ai residenti dei 44 comuni della città metropolitana di Venezia e di Mogliano Veneto che permette di entrare gratuitamente, per un giorno, negli 11 musei gestiti dalla fondazione musei civici di Venezia. Domenica 11 gennaio Musei civici veneziani gratis per i residenti della Città metropolitana - Inizia da lì il calendario delle Giornate dei Musei in festa, durante le quali tutti i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia

