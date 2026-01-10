Dobbiamo dirvi di Antonella… The Voice l’annuncio sull’assenza della Clerici e il sospetto del pubblico

Domenica 10 gennaio 2026, su Rai 1, prende il via la quarta edizione di The Voice Kids, trasmessa per la prima volta in prima serata nel weekend. La puntata segna anche l’assenza di Antonella Clerici, suscitando curiosità tra il pubblico. Un appuntamento importante per il talent, che continua a coinvolgere giovani talenti e a rinnovarsi nel panorama televisivo italiano.

Sabato 10 gennaio 2026 segna l’avvio della quarta edizione di The Voice Kids su Rai 1, che per la prima volta approda in prima serata nel weekend. Il talent dedicato alle voci più giovani torna con una formula ormai collaudata, ma la vigilia televisiva è stata segnata da un piccolo “giallo” legato all’assenza di Antonella Clerici durante il collegamento televisivo di lancio del programma. Come da tradizione alla vigilia di ogni puntata, La vita in diretta ha dedicato uno spazio al programma con un collegamento dallo studio. È successo nella puntata di ieri, 9 gennaio, quando Alberto Matano si è collegato con il set di The Voice Kids per il consueto lancio della nuova edizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “Siete in semifinale!”. The Voice Senior, l’annuncio arriva proprio da Antonella Clerici: pubblico a bocca aperta

Leggi anche: “Ha vinto… Non ci posso credere”. The Voice Senior, l’annuncio di Antonella Clerici e Nek senza parole

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

"Dobbiamo dirvi di Giovanni". Sara e Antonella morte per intossicazione a Natale, la notizia sul papà e marito delle due dall'ospedale - facebook.com facebook

Dobbiamo dire che #Trump meriterebbe un grande e immenso "Grazie!", nonostante i terribili difetti che indubbiamente ha. Non è un caso se l'attacco #Usa al #Venezuela e l'arresto di #Maduro sia avvenuto oggi, 3 Gennaio, nel giorno del sesto anniversario d x.com