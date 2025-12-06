Siete in semifinale! The Voice Senior l’annuncio arriva proprio da Antonella Clerici | pubblico a bocca aperta

L'atmosfera si scalda a The Voice Senior! Dopo settimane di emozionanti Blind Auditions, la competizione entra nel vivo, trasformandosi in una corsa mozzafiato verso la finalissima. La puntata di venerdì 12 dicembre è il crocevia decisivo: 24 concorrenti, divisi in quattro squadre agguerrite, si daranno battaglia per un unico obiettivo: un posto nella finale del 19 dicembre. Il pubblico è in fibrillazione, pronto a scoprire chi saprà reggere la pressione di una semifinale che promette performance indimenticabili. Team Clementino & Rocco Hunt: energia pura e personalità da vendere. La coppia di rapper napoletani porta in semifinale un mix esplosivo di voci mature, stili diversissimi e storie artistiche che parlano da sole.

