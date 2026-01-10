Dipendenti nel mirino del sindaco | Accuse gravissime e istituzionalmente inaccettabili
Il sindaco ha espresso forti critiche nei confronti dei dipendenti coinvolti, definendo le accuse come gravissime e inaccettabili dal punto di vista istituzionale. La situazione evidenzia ancora una volta problemi all’interno del personale, suscitando preoccupazioni sulla gestione e sulla correttezza delle procedure adottate. È importante affrontare con attenzione queste criticità, garantendo trasparenza e rispetto delle norme per preservare la credibilità dell’amministrazione.
“Ancora una brutta figura umana e istituzionale. Ancora l’ennesimo errore nell’individuare l’obiettivo". Lo si legge in una nota stampa diffusa dai Consiglieri comunali di Forza Aversa, Carla Palmieri e Dino Carratù che commentano le dichiarazioni del sindaco di Aversa, Franco Matacena, che. 🔗 Leggi su Casertanews.it
