Dimissioni del sindaco di Cervia? Le chiede anche la Casa delle Donne | Accuse gravissime serve un passo indietro

La richiesta di dimissioni del sindaco di Cervia, avanzata anche dalla Casa delle Donne, nasce dalle gravi accuse di maltrattamenti e violenza domestica emerse nell’ambito di un’indagine in corso. La situazione solleva questioni di responsabilità e fiducia nei confronti di chi ricopre ruoli pubblici, richiedendo un’attenta riflessione sulla condotta e sulla tutela della comunità. È importante che si faccia chiarezza e si assumano le decisioni più appropriate.

Ravenna, 22 dicembre 2025 – “ La notizia di un’indagine pe r presunti maltrattamenti in ambito familiare, con contestazioni legate a episodi di violenza domestica e lesioni, rappresenta un elemento di gravità per qualsiasi uomo e in modo particolare per chi ricopre un’importante carica istituzionale e che pertanto ha la responsabilità di rappresentare un’intera comunità”. Si apre così una nota in cui la ‘Casa delle Donne’ di Ravenna, gestita e animata dall' Associazione Liberedonne - esprime preoccupazione di fronte agli sviluppi della vicenda che coinvolge il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, attualmente indagato dalla Procura di Ravenna per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie da cui si sta separando dopo 16 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dimissioni del sindaco di Cervia? Le chiede (anche) la Casa delle Donne: “Accuse gravissime, serve un passo indietro” Leggi anche: Il presidente del Garante per la Privacy: “Politica che chiede dimissioni non è credibile. Nessun passo indietro” Leggi anche: Sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Fratelli d'Italia tuona: “Il Pd gli chieda di fare un passo indietro” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fratelli d’Italia chiede le dimissioni del sindaco di Cervia Mattia Missiroli; Botte alla moglie: il caso. Imbarazzo Pd su Missiroli: “Sgomenti, chiarire subito”; Botte alla moglie | il caso Imbarazzo Pd su Missiroli | Sgomenti chiarire subito. Dimissioni del sindaco di Cervia? Le chiede (anche) la Casa delle Donne: “Accuse gravissime, serve un passo indietro” - Mattia Missiroli accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, lui respinge ogni addebito. msn.com

Sul sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti domestici: il PD cervese auspica tempestiva chiarezza, la Casa delle Donne chiede le dimissioni - Il Partito Democratico di Cervia si dice "sgomento" per la notizia delle indagini in corso nei confronti del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, circa ... ravennanotizie.it

Fratelli d’Italia chiede le dimissioni del sindaco di Cervia Mattia Missiroli - Dopo la notizia, che ha fatto scalpore, dell'indagine a carico del sindaco di Cervia Mattia Missiroli con l'accusa di lesioni e maltrattamenti ai danni ... ravennanotizie.it

Nove consiglieri raccolgono le firme dal notaio e anticipano le dimissioni del sindaco. Scelte personali non di partito - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.