Leonardo De Andreis, autore della hit virale su TikTok "Soltero", racconta com'è nato il brano, la sua esperienza a Sanremo Young nel 2018 e il rifiuto in passato di alcuni talent. "Con questa canzone un sacco di persone hanno rivelato ciò che pensavano" ha detto il cantante a Fanpage. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Leonardo De Andreis, la hit virale Soltero approda in radio

Leggi anche: Soltero di Leonardo De Andreis: testo completo e significato della canzone

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

De Andreis e il miracolo Soltero: Devi fuggire dalle relazioni tossiche. I talent? Ho provato ma mi hanno rifiutato; Soltero è il nuovo tormentone: 1° posto su Spotify, chi lo canta, il fattore TikTok; Fenomeno Soltero di Leonardo de Andreis che spopola su Tik Tok e su Spotify Viral 50 Ma la prima a scoprirlo è stata Antonella Clerici.

De Andreis e il miracolo Soltero: “Devi fuggire dalle relazioni tossiche. I talent? Ho provato ma mi hanno rifiutato” - Leonardo De Andreis, autore della hit virale su TikTok "Soltero", racconta com'è nato il brano, la sua esperienza a Sanremo Young nel 2018 e ... fanpage.it