Leonardo De Andreis la hit virale Soltero approda in radio

Soltero è il nuovo singolo di Leonardo De andreis, divenuto virale sui social e adesso pronto per sbarcare anche nelle radio. La forza della musica non conosce barriere e quella di Leonardo De Andreis ne è la prova più luminosa. Dopo aver incantato l’Italia qualche anno fa sul palco di Sanremo Young, il talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici, il giovane artista romano dal talento brillante è tornato sotto i riflettori con Soltero, disponibile in radio a partire dal 9 gennaio 2026 ( ADA Music Italy ), un singolo che sta vivendo una vera e propria scalata verso il successo grazie alla sua strabiliante viralità e che lo ha portato a conquistare la vetta della Viral Chart di Spotify. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Leonardo De Andreis, la hit virale Soltero approda in radio Leggi anche: Soltero di Leonardo De Andreis: testo completo e significato della canzone Leggi anche: Fenomeno “Soltero” di Leonardo de Andreis che spopola su Tik Tok e su Spotify Viral 50. Ma la prima a scoprirlo è stata Antonella Clerici Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La canzone “Soltero” spopola nel web: oltre 30 milioni di visualizzazioni in una settimana; 'Soltero' spopola nel web: oltre 30 milioni di visualizzazioni in una settimana; Leonardo de Andreis: come 'Soltero' è diventato il primo tormentone del 2025; Da Pomezia e Villa Pamphili passando per Sanremo Young al boom virale di «Soltero»: Leonardo De Andreis. Soltero di Leonardo De Andreis, il significato: “Mai ricevuto un affetto sincero” - Il significato e il testo della canzone "Soltero" di Leonardo De Andreis, il brano virale che racconta la scelta di essere single. donnaglamour.it

