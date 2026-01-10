Dati record per il porto di Ravenna il sindaco | Approfondiamo il dossier ' secondo bypass sul Candiano'

Il porto di Ravenna ha registrato nel 2025 un nuovo record, superando le 28 milioni di tonnellate movimentate, un dato mai raggiunto prima. Il sindaco Alessandro Barattoni commenta l’andamento, invitando a un approfondimento sul dossier del secondo bypass sul Candiano, per valutare le prospettive future e le strategie di sviluppo del porto.

Il sindaco Alessandro Barattoni analizza i dati record del porto di Ravenna, arrivato nel 2025 a superare la soglia di 28 milioni di tonnellate movimentate, mai raggiunte in precedenza. Dal primo cittadino sguardo rivolto al 2026 con nuove prospettive e sfide."Siamo stabilmente nei primi cinque.

