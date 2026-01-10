Daniel Stern star di Mamma ho perso l'aereo multato per aver adescato una prostituta in un hotel

Daniel Stern, star del film cult di Natale "Mamma, ho perso l'aereo" con Macaulay Culkin e Joe Pesci, è stato arrestato con l'accusa di aver adescato una escort in un hotel prima delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Daniel Stern, star di “Mamma ho perso l’aereo”, citato per favoreggiamento della prostituzione; Daniel Stern arrestato in un hotel: l’attore di Mamma, ho perso l’aereo accusato di adescamento; Mamma, ho Riperso l'Aereo: perché Joe Pesci rispose malissimo a Macaulay Culkin; L’icona di Mamma ho perso l’aereo Daniel Stern, 68 anni, citato per presunto adescamento di una prostituta.

