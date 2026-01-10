Daniel Stern star di Mamma ho perso l'aereo multato per aver adescato una prostituta in un hotel
Daniel Stern, star del film cult di Natale "Mamma, ho perso l'aereo" con Macaulay Culkin e Joe Pesci, è stato arrestato con l'accusa di aver adescato una escort in un hotel prima delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
