Dal raffreddore alla salute intestinale | tutti i benefici del muschio marino come assumerlo e chi dovrebbe evitarlo

Il muschio marino, conosciuto anche come Irish moss, è un’alga ricca di nutrienti apprezzata per i suoi potenziali benefici sulla salute. In questo articolo, esploreremo i suoi effetti sul raffreddore, sulla salute intestinale e come assumerlo correttamente. Verranno inoltre analizzati i soggetti a rischio o con particolari condizioni che dovrebbero evitarne l’uso, offrendo un’informazione equilibrata e basata su evidenze.

I l muschio marino, noto anche come Irish moss o Chondrus crispus, è un'alga che sta vivendo un vero e proprio momento di popolarità. Influencer, TikToker e celebrità lo promuovono per tutto, dalla digestione alla pelle luminosa, tanto che oggi il mercato globale dei suoi integratori vale miliardi di dollari. Durante i mesi freddi può dimostrare di essere un grande alleato contro influenze e raffreddori grazie alla mucillagine, sostanza viscosa prodotta dalle piante. Il muschio marino può lenire le vie respiratorie irritate e aiutare a sciogliere il muco.

