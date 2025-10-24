Tutti i benefici per la nostra salute dati alla mano dello sport e dell’esercizio fisico

Contribuisce a controllare il peso corporeo, aiuta a prevenire le patologie, migliora l’umore, aumenta l’energia giornaliera, favorisce il riposo e migliora la vita sessuale e il benessere psicofisico. Lo sport, secondo la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri ( FNOMCeO ) e la statunitense Mayo Clinic, produce benefici sulla salute fisica e mentale delle persone. Bruciando calorie infatti l’esercizio può aiutare a prevenire l’aumento di peso o mantenere quello attuale. Inoltre riduce il rischio di insorgenza delle malattie cardiovascolari, aumentando i livelli del cosiddetto colesterolo “buono” (HDL) e diminuendo i trigliceridi nocivi. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tutti i benefici per la nostra salute, dati alla mano, dello sport e dell’esercizio fisico

