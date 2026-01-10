Da Sofia a Leonardo da Aurora a Tommaso | cosa ci dicono i nomi scelti per i bambini in Italia

Nel 2024, i nomi dei nuovi nati in Italia riflettono tendenze e preferenze culturali. La Treccani esamina i dati forniti dall'Istat, offrendo un quadro aggiornato sui nomi più scelti dai genitori italiani, da Sofia a Leonardo, da Aurora a Tommaso. Questa analisi permette di comprendere come si evolvono le scelte anagrafiche e quali sono i nomi più rappresentativi delle nuove generazioni nel nostro paese.

La Treccani analizza i nomi dei nuovi iscritti alle anagrafi dei Comuni italiani nel 2024, resi pubblici dall'Istat. Fra i primi 50 nomi femminili non c'è più Maria, sono tornati i nomi della classicità.

Sofia e Leonardo sono i nomi preferiti dagli italiani - Secondo uno studio Treccani sui dati Istat, Sofia e Leonardo sono i nomi preferiti dagli italiani. tgcom24.mediaset.it

