Da Dodò all’ex Juve | l’Inter in agguato per il sostituto di Dumfries | CMIT

L’Inter valuta possibili sostituti per Dumfries, infortunato sulla corsia destra. Dopo l’assenza dell’olandese, la società nerazzurra considera diversi profili per rafforzare il reparto. La partita di domani a San Siro contro il Napoli rappresenta un momento chiave nella stagione, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività in campionato. La scelta del nuovo laterale potrebbe influenzare le strategie future della squadra.

In casa nerazzurra non escludono l’arrivo di un nuovo laterale sulla corsia destra dopo l’infortunio dell’olandese L’ Inter prepara la partitissima di domani sera a San Siro contro il Napoli, con la possibilità di dare una bella spallata alla corsa scudetto al giro d boa del campionato. Beppe Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Allo stesso tempo la dirigenza nerazzurra tiene le antenne dritte sul mercato, specialmente sulla corsia destra dopo il pesante infortunio alla caviglia accusato da Dumfries. L’arrivo di un nuovo esterno non è un urgenza alla Pinetina, considerando la fiducia riposta nelle ultime uscite in Luis Henrique e la possibilità per Chivu di utilizzare all’occorrenza nel ruolo anche Carlos Augusto, Diouf e il rientrante ma sempre efficiente Darmian. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Da Dodò all’ex Juve: l’Inter in agguato per il sostituto di Dumfries | CM.IT

