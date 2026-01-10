Da chi deve armarsi di tanto autocontrollo a chi è pronto ad osare L’oroscopo della settimana

L’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati offre spunti di riflessione per chi desidera comprendere meglio le proprie energie e opportunità. Dalla stanchezza della routine quotidiana alle occasioni di cambiamento professionale, queste previsioni aiutano a orientarsi con consapevolezza. Un supporto pratico per chi affronta sfide o si prepara a nuove sfide, mantenendo sempre un approccio equilibrato e ragionato.

D a chi è stanco della recita sociale a chi ha in serbo grandi svolte professionali. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Self control. Ecco cosa occorre quando vedete atteggiamenti intransigenti. Aggrappatevi al vostro piglio combattivo. Parola chiave della settimana: libertà. Toro 20 aprile – 20 maggio Scala reale. Tombola. Poker d’assi. Questa è una settimana speciale. Usatela per svoltare nel lavoro e nella relazione. Parola chiave della settimana: osare. Leggi anche › Il Tema Natale di Jasmine Paolini, combattente del Capricorno Gemelli 21 maggio – 21 giugno La recita sociale vi ha stancato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Oroscopo della settimana dal 10 al 16 gennaio, in video.

