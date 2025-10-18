Da chi deve evitare di sbottare davanti a situazioni inconcepibili a chi è pronto a decollare L’oroscopo della settimana

D a chi deve sistemare le emozioni e fare ordine nel caos dei pensieri a chi deve assolutamente mettersi in ascolto di se stesso e della coppia. Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Vi sentite strattonati da ogni parte, ma è il rapporto con voi stessi che va rivisto nell’ottica di un cambiamento. Parola chiave della settimana: liberare. Toro 20 aprile – 20 maggio Cercate di non sbottare di fronte a situazioni inconcepibili. Nell’assurdo spesso si nasconde la soluzione più semplice. Parola chiave della settimana: intercettare. Gemelli 21 maggio – 21 giugno Occorre sistemare le emozioni, fare ordine nel caos di pensieri e persone che vi circondano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

