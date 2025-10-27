Il piccolo Rayan scampa dalle bombe di Gaza e viene salvato al Monaldi grazie a un delicato intervento al cuore

È un complesso intervento quello che ha consentito al dottor Guido Oppido, direttore dell’UOC di Cardiochirurgia Pediatrica, e alla sua équipe di salvare la vita del piccolo Rayan. Il bimbo, scampato all’orrore di Gaza, era arrivato all’Ospedale Monaldi di Napoli per essere curato da una grave. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

