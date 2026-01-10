Contro gli Shahed russi arriva il drone Octopus | come funziona e perché Londra e Kiev avviano la produzione

L'Ucraina e il Regno Unito hanno annunciato l'inizio della produzione di droni intercettori Octopus, destinati a contrastare gli attacchi degli Shahed russi. Questo nuovo sistema mira a migliorare la difesa aerea, grazie a tecnologie avanzate e a una produzione in serie. L'iniziativa rappresenta un passo importante nella collaborazione internazionale per rafforzare la sicurezza nella regione.

Ucraina e Regno Unito hanno annunciato l'avvio della produzione in serie di droni intercettori Octopus. È quanto comunicano il ministro della Difesa ucraino Denys Shmyhal e il Segretario alla Difesa britannico John Healey, in visita a Kiev venerdì. Secondo il piano, parte di un accordo più ampio, questi droni intercettori verranno prodotti nel Regno Unito a partire da febbraio per essere trasferiti in Ucraina nel numero iniziale di 1.000 unità. L'Octopus-100, sistema ucraino per l'intercettazione dei droni Shahed-136 e dei loro derivati di fabbricazione russa Geran-2, è un UAV progettato dalle Forze Armate ucraine per sopperire alla minaccia rappresentata dagli sciami di loitering munition che bersagliano obiettivi strategici, infrastrutture critiche e città in territorio ucraino, violando in sciame lo spazio aereo dell'Ucraina.

