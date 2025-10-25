Ucraina Zelensky presenta a Londra il drone OCTOPUS durante l’incontro con Starmer
(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato a Londra, durante un incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer, un nuovo drone intercettore OCTOPUS, sviluppato dall’esercito ucraino. La dimostrazione si è svolta a Downing Street, nel corso di una giornata di colloqui con oltre venti leader europei riuniti per discutere del sostegno militare all’Ucraina in vista di un possibile cessate il fuoco con la Russia. L’obiettivo del vertice, ospitato da Starmer, era rafforzare le difese aeree ucraine, proteggere la rete energetica dagli attacchi russi e valutare la fornitura di missili a lungo raggio a Kiev. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/ue-decisione-uso-asset-e-fondi-kiev-dicembre-AH6sCFKD #guerra #Ucraina #Zelensky #Putin - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente ucraino #Zelensky è a #Bruxelles, partecipa al Consiglio europeo. Agli alleati chiede più armi contro la #Russia e nuove sanzioni per fermare la guerra in #Ucraina. Ma gli attacchi di #Mosca intanto non si fermano - X Vai su X
Ucraina, Zelensky presenta a Londra il drone OCTOPUS durante l’incontro con Starmer - (LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato a Londra, durante un incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer, un nuovo drone ... Scrive lapresse.it
Guerra ucraina, Starmer: «Da Putin richieste ridicole sui territori». Zelensky: «Vuole disastro umanitario in inverno» - Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer nella riunione della coalizione dei volenterosi a Londra. Riporta ilmattino.it
Ucraina, 'volenterosi' riuniti a Londra. Zelensky: "Tutti stanchi degli inganni di Mosca" - Nuove ondate di attacchi con droni Il premier britannico Keir Starmer esorte ... Scrive msn.com