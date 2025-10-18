ARCIDOSSO "L’Abbandonato è un paesaggio incontaminato e di grande valore culturale all’interno della Toscana. Le sue colline ondulate, i vigneti storici, gli agriturismi e gli habitat faunistici lo rendono uno dei territori più preziosi e insostituibili della regione. L’installazione proposta di turbine eoliche industriali e delle relative infrastrutture (incluso un sistema di accumulo a batterie, BESS) provocherebbe danni irreversibili a questo ambiente fragile. Di seguito vengono evidenziati i principali rischi e le gravi lacune del progetto". Inizia così una lunga nota di cittadini che si battono per non far realizzare un parco eolico con sette pale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eolico , sette pale all’Abbandonato. I pareri contrari