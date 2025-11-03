Supermarecross Legambiente al Comune | La spiaggia non è una pista ma un patrimonio da tutelare
Nei giorni scorsi sul lungomare di Catona, in un’area a ridosso della Zona speciale di conservazione (Zsc) “Spiaggia di Catona”, istituita proprio per tutelare habitat costieri e specie di interesse comunitario, si è svolta una gara di motocross autorizzata dal Comune di Reggio Calabria.“Ci. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Puliamo il Mondo 2025 a Fano: le scuole in prima linea per l’ambiente Oltre 360 studenti di 20 classi partecipano alla storica iniziativa di Legambiente con lezioni sulla gestione dei rifiuti e raccolta pratica nei parchi e sul litorale. “Ogni gesto conta e pren - facebook.com Vai su Facebook
La Capitale è un "comune amico delle tartarughe marine", firmato l'accordo con Legambiente - Per contribuire alla conservazione ed alla tutela della tartaruga marina, com’era stato annunciato nei giorni scorsi, il comune ha sottoscritto un accordo. Come scrive romatoday.it
Le tartarughe marine hanno un nuovo “Comune amico”: il riconoscimento di Legambiente a Pomezia - A simboleggiare questo traguardo, sulla spiaggia di Torvaianica, c’è la bandiera che l’associazione Legambiente dà ai comuni che ... Scrive corriere.it