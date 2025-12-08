Conferenza stampa Spalletti pre Juve Pafos | quando parla il tecnico alla vigilia del match di Champions L’orario ufficiale
di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Pafos: quando parla il tecnico alla vigilia del match, valido per la 6ª giornata di Champions League 202526. Archiviata la bruciante sconfitta del “Maradona” contro il Napoli, per la Juve è tempo di cambiare registro e tornare a respirare l’aria d’Europa. La marcia di avvicinamento alla sesta giornata della League Phase di Champions League entra nel vivo: mercoledì 10 dicembre, alle ore 21:00, i bianconeri ospiteranno i ciprioti del Pafos all’Allianz Stadium. Una sfida da vincere a tutti i costi per dare continuità al successo di Bodø e scalare la classifica verso la zona playoff. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
