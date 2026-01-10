Con i biancoscudati è il derby di Brighenti
Con i biancoscudati, Brighenti avrebbe ricordato l’importanza di questa storica sfida tra Padova e Modena. Per lui, questa partita rappresentava molto più di un semplice incontro sportivo, ma un momento di passione e tradizione che unisce tifosi e città. Un derby che, anche senza la sua presenza, conserva il valore di un appuntamento speciale nel panorama calcistico italiano.
Se fosse ancora tra noi, sarebbe, come è sempre stato, prodigo di aneddoti e di curiosità di una vita spesa per il calcio, e ci direbbe che la sfida tra Padova e Modena è la partita del suo cuore. I tifosi oltre gli anta hanno già individuato che stiamo parlando di Sergio Brighenti, uno dei più forti calciatori di tutti tempi nato nella nostra città. E senza dimenticare ovviamente il fratello maggiore Renato, anch’egli attaccante e tra i più prolifici realizzatori di sempre in casacca gialloblu. Ma torniamo a Sergio, 85 gare e 30 reti in canarino, in una carriera nata all’ombra della Ghirlandina e proseguita con le casacche di Inter (con due scudetti vinti), Padova e Sampdoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Ippica trotto. Memorial Brighenti a Dolly Effe. E’ la sesta vittoria con Pezzatini
Leggi anche: Rissa "estiva" all'autogrill: due ultras biancoscudati colpiti da Daspo
Con i biancoscudati è il derby di Brighenti - Se fosse ancora tra noi, sarebbe, come è sempre stato, prodigo di aneddoti e di curiosità di una vita spesa... ilrestodelcarlino.it
Finisce al Barbera. Palermo batte Padova 1-0, decide il gol di Pohjanpalo nel primo tempo. Biancoscudati che nella ripresa ci hanno provato fino alla fine senza però trovare occasioni clamorose per il pari. Pagelle e sala stampa a breve su www.padovasport.t - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.