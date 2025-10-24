Rissa estiva all' autogrill | due ultras biancoscudati colpiti da Daspo

Due ultras del Padova di 35 e 26 anni sono stati gravati del provvedimento di Daspo che li terrà lontano dalle competizioni sportive rispettivamente per 10 e 7anni. Tale misura è aggravata dall'obbligo di firma in occasione degli incontri sportivi della propria squadra per la durata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Cronaca Caos sulla Circumvesuviana: rissa tra passeggeri, intervengono le forze dell’ordine a Meta - facebook.com Vai su Facebook

Pullman di tifosi di Como e Atalanta si incrociano in A1: maxi rissa all’autogrill di Somaglia, volano botte e fumogeni - Somaglia (Lodi), 31 agosto 2025 – Scontro tra tifosi in A1, rissa e petardi all’autogrill di Somaglia. Da ilgiorno.it

Botte e petardi all’autogrill. Rissa sull’A1 tra trecento ultrà - Scontri in autogrill poco dopo l’una di ieri fra circa trecento ultrà di Atalanta e Como di ritorno dalle rispettive trasferte a Parma e Bologna. Si legge su ilgiorno.it