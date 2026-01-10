Compleanno di Trump slitta il G7 francese
Il G7 sotto la presidenza francese ha subito uno spostamento di data, passando dal 14 al 16 giugno e iniziando con un giorno di ritardo rispetto al programma iniziale. Originariamente previsto a Evian-les-Bains, in Alta Savoia, l'incontro delle sette principali economie mondiali ha subito questa modifica senza ulteriori dettagli sui motivi. La nuova pianificazione riguarda tutte le attività ufficiali e gli incontri previsti durante i tre giorni.
