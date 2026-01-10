Compleanno di Trump slitta il G7 francese

Il G7 sotto la presidenza francese ha subito uno spostamento di data, passando dal 14 al 16 giugno e iniziando con un giorno di ritardo rispetto al programma iniziale. Originariamente previsto a Evian-les-Bains, in Alta Savoia, l'incontro delle sette principali economie mondiali ha subito questa modifica senza ulteriori dettagli sui motivi. La nuova pianificazione riguarda tutte le attività ufficiali e gli incontri previsti durante i tre giorni.

Nella giornata di ieri, Donald Trump ha illustrato i festeggiamenti che la Casa Bianca sta pianificando per commemorare il 250° anniversario della nazione, mantenendo la promessa di offrire all'America «la festa di compleanno più spettacolare che il mondo a

In meno di 24 ore stanno già modificando la scritta sulla facciata aggiungendo il nome di Trump. Quello che sta accadendo negli Usa ricade nel culto della personalità

