Gaza Ucraina G7 e C5 | così Trump riscrive gli equilibri di potere globali

L'ultima strategia di Trump segna un cambiamento radicale negli equilibri di potere globali, coinvolgendo Gaza, Ucraina, G7 e C5. Con un documento che mette in discussione le priorità tradizionali degli Stati Uniti, il suo ritorno alla scena politica sta scuotendo l'Europa e l'Occidente, aprendo nuove sfide e scenari internazionali.

© Ilgiornale.it - Gaza, Ucraina, G7 e C5: così Trump riscrive gli equilibri di potere globali Il Trump bis scuote l'Unione Europea e l'Occidente dalle fondamenta. Dopo la pubblicazione della tanto discussa Strategia di Sicurezza Nazionale, che quasi pone più enfasi sul Vecchio Continente che sull'Indo-Pacifico, le gole profonde della Casa Bianca hanno iniziato a parlare dell'esistenza di un documento programmatico ancora più lungo e, possibilmente, ancora più controverso. Secondo quanto riportato da DefenseOne, che avrebbe preso visione di una versione classificata della Strategia di Sicurezza Nazionale del Trump bis, Washington vorrebbe accantonare alcuni dei più importanti forum e formati di dialogo e incontro fra grandi potenze esistenti, in favore di un ambizioso, e per ora puramente ipotetico, C5 o C7. Ilgiornale.it Ukraine ký th?a thu?n an ninh v?i Italy và Canada - VNews Qui sotto trovi una selezione di articoli e fonti legate allo stesso argomento. DAL G7 AL C5 SENZA UE/ “Trump non vuole questa Europa rimasta ferma a Obama e Biden” - Per "Politico" Trump vorrebbe creare un organismo con Russia, Cina, India e Giappone. ilsussidiario.net

