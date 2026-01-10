Como-Bologna la partita in diretta | primo miracolo di Butez

Segui la diretta di Como-Bologna, partita valida per il campionato di serie B. Dopo aver conquistato tre punti a Pisa, il Como cerca un nuovo risultato positivo in casa contro un avversario difficile come il Bologna. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre nel cammino di questa stagione. Resta aggiornato su tutte le novità e sugli sviluppi della partita, in tempo reale.

Il Como a caccia di un'altra vittoria al Sinigaglia e reduce dai 3 punti incassati anche a Pisa. Bottino pieno fin qui nel 2026 con il Bologna avversario sempre tosto in campionato. Purtroppo prima della partita ci sono da segnalare scontri tra le tifoserie. Al momento non risultano feriti. La. 🔗 Leggi su Quicomo.it

