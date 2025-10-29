La lotta alla diffusione illecita di contenuti audiovisivi, un fenomeno che le autorità paragonano ormai per entità e gravità al traffico di droga in quanto business delle mafie, ha segnato un nuovo, significativo punto a favore della tutela del diritto d'autore. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è intervenuta con un ordine cautelare d'urgenza per oscurare una rete IPTV pirata. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Sky blocca i pirati di "Welcome to Derry": AGCOM oscura la rete IPTV in 30 minuti con Piracy Shield