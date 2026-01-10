Cinema in lutto addio a una vera leggenda! L’hanno trovato così…

È scomparso Thomas Kent “T.K.” Carter, attore statunitense conosciuto per il suo ruolo in

È stato trovato morto Thomas Kent “T.K.” Carter, attore statunitense noto per il ruolo di Nauls nel cult horror La cosa ( The Thing, 1982) di John Carpenter e per la serie televisiva Punky Brewster. Aveva 69 anni. Secondo quanto riportato dal sito statunitense Tmz, l’attore è stato rinvenuto privo di vita venerdì 9 gennaio nella sua abitazione di Duarte, in California, dopo aver chiamato il 911 intorno alle 17:42. Al momento non è stata resa nota la causa del decesso e le autorità hanno escluso l’ipotesi di un atto criminale. La carriera tra cinema e televisione. Nato a New York il 18 dicembre 1956, T. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

