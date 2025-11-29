La televisione americana perde una delle sue figure più emblematiche: Danny Seagren, il primo interprete di Spider-Man sul piccolo schermo, si è spento all’età di 81 anni nella sua abitazione di Little River, South Carolina. L’annuncio è stato diffuso dalla famiglia tramite un necrologio online, che ha ricordato la sua umanità e il suo impegno professionale, elementi che hanno caratterizzato l’intera carriera di Seagren, nato a Minneapolis il 15 novembre 1943. Il suo percorso lo ha portato a diventare un pioniere della tv educativa statunitense, contribuendo a trasformare il noto supereroe dei fumetti in un’icona pop capace di dialogare direttamente con i bambini e di stimolare la loro curiosità e fantasia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lutto nel cinema, addio a una vera leggenda: fan in lacrime