Ci pensano De Ketelaere e Carnesecchi | l’Atalanta batte il Torino e continua la scalata

L’Atalanta continua la sua crescita, con una vittoria contro il Torino che conferma il buon momento della squadra. Con tre successi in dieci giorni e 15 punti raccolti nell’ultimo mese, i bergamaschi hanno rafforzato la loro posizione in classifica, raggiungendo quota 31 punti e consolidando il settimo posto. Un cammino in crescita che testimonia il miglioramento della squadra sotto la guida di Palladino.

Bergamo. E sono tre vittorie in dieci giorni. L’Atalanta non poteva scegliere modo migliore per lasciarsi alle spalle il 2025 e iniziare l’anno nuovo risalendo la china della classifica a passo spedito: 15 punti presi su 18 disponibili nell’ultimo mese, scollinando quota 30, fermandosi a 31 che non è il metaforico “e lode”, ma vale un settimo posto consolidato che un mese e mezzo fa, all’inizio dell’era Palladino, non era certo scontato. Contro il Torino decidono con egual importanza le due costanti di questo momento nerazzurro: Charles De Ketelaere con il gol del vantaggio, Marco Carnesecchi con le parate decisive per difenderlo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Atalanta Torino LIVE 0-0: ci prova De Ketelaere, tiro murato Leggi anche: Scamacca e De Ketelaere, l'Atalanta batte il Chelsea in rimonta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ci pensano De Ketelaere e Carnesecchi: l’Atalanta batte il Torino - Il belga in gol dopo 118 giorni in Serie A, il portiere compie due parate decisive nella mezz'ora finale, poi Pasalic sigilla. bergamonews.it

De Ketelaere, le parate di Carnesecchi e Pasalic nel finale: vince l'Atalanta, secondo ko di fila per il Torino - Il belga sblocca il risultato nel primo tempo: nella ripresa ci pensano Carnesecchi e Pasalic a blindare la vittoria ... msn.com

De Ketelaere e Pasalic trascinano l'Atalanta: Torino battuto 2-0 - 0, conquista la terza vittoria consecutiva (dopo quelle ottenute contro Roma e Bologna) e raggiunge quota 31 punti, a meno tre dal Como. corrieredellosport.it

Vantaggio Atalanta a Bologna! Manca Scamacca e allora ci pensa Krstovic che mette in porta l'assist di De Ketelaere! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.