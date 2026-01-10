Ci pensano De Ketelaere e Carnesecchi | l’Atalanta batte il Torino e continua la scalata

L’Atalanta continua la sua crescita, con una vittoria contro il Torino che conferma il buon momento della squadra. Con tre successi in dieci giorni e 15 punti raccolti nell’ultimo mese, i bergamaschi hanno rafforzato la loro posizione in classifica, raggiungendo quota 31 punti e consolidando il settimo posto. Un cammino in crescita che testimonia il miglioramento della squadra sotto la guida di Palladino.

Bergamo. E sono tre vittorie in dieci giorni. L’Atalanta non poteva scegliere modo migliore per lasciarsi alle spalle il 2025 e iniziare l’anno nuovo risalendo la china della classifica a passo spedito: 15 punti presi su 18 disponibili nell’ultimo mese, scollinando quota 30, fermandosi a 31 che non è il metaforico “e lode”, ma vale un settimo posto consolidato che un mese e mezzo fa, all’inizio dell’era Palladino, non era certo scontato. Contro il Torino decidono con egual importanza le due costanti di questo momento nerazzurro: Charles De Ketelaere con il gol del vantaggio, Marco Carnesecchi con le parate decisive per difenderlo. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

