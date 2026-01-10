Chi sono i creduloni occidentali diventati le groupie dei regimi
Un gruppo dei Democratic Socialists of America, un’organizzazione progressista statunitense, ha visitato il palazzo durante le elezioni di Zohran Mamdani come sindaco di New York. Questa delegazione riflette le dinamiche di supporto e coinvolgimento delle associazioni progressiste negli eventi politici internazionali, evidenziando il ruolo delle organizzazioni civiche e politiche nel contesto americano e globale.
Una delegazione dei Democratic Socialists of America, un'organizzazione progressista statunitense che avrebbe avuto un ruolo nell'elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York, entra al palazzo.
