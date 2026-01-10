Chi sono i creduloni occidentali diventati le groupie dei regimi

Un gruppo dei Democratic Socialists of America, un’organizzazione progressista statunitense, ha visitato il palazzo durante le elezioni di Zohran Mamdani come sindaco di New York. Questa delegazione riflette le dinamiche di supporto e coinvolgimento delle associazioni progressiste negli eventi politici internazionali, evidenziando il ruolo delle organizzazioni civiche e politiche nel contesto americano e globale.

I pellegrini dell'ossequio. Caracas, Mosca, Teheran, Kabul e Gaza: chi sono i creduloni occidentali diventati le groupie dei regimi. L'articolo di Giulio Meotti è sul Foglio del Weekend

