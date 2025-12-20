Sondaggi politici quali partiti sono diventati più forti dalle ultime elezioni e chi vincerebbe oggi

I sondaggi politici aggiornati mostrano i cambiamenti nel consenso tra i principali partiti italiani. Dal 2022, FdI, Pd, Forza Italia e Avs hanno registrato un aumento di consensi, mentre il Movimento 5 Stelle, la Lega e le forze centriste hanno subito una riduzione. Questi dati offrono un quadro sulle tendenze attuali e sul possibile scenario elettorale. Sondaggi politici, quali partiti sono diventati più forti dalle ultime elezioni e chi vincerebbe oggi.

Dalle elezioni del 2022 a oggi, si sono molto rafforzati FdI, Pd, Forza Italia e Avs. Hanno perso voti, invece, il Movimento 5 stelle, la Lega (poco) e i le forze centriste dell'opposizione. Il bilancio è positivo per il centrodestra, che ha guadagnato consensi, ma il 'campo largo' unito è a pochi punti di distanza. Lo rivela il nuovo sondaggio politico di Human Index. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Sondaggi politici, quali partiti prendono più voti e come andrebbero le elezioni oggi Leggi anche: Sondaggi politici, la rimonta è inaspettata: chi vincerebbe oggi alle elezioni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggi politici, non c'è l’effetto Atreju: cala FdI e cresce il Pd; Sondaggi: Meloni e Conte in leggero calo, crescono Lega e Pd; Sondaggio, il 51% degli italiani non crede alle nuove trattative sulla guerra in Ucraina. Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora al 31%: crescono Pd e Lega, chi va meglio - Salgono anche Lega e Forza Italia, appaiate, cala il Movimento 5 Stelle. fanpage.it

