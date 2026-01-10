Chi è Can Yaman da avvocato a nuovo ‘Sandokan’

Can Yaman, attore turco noto per il ruolo di Sandokan, ha recentemente attirato l’attenzione dei media a causa di un arresto avvenuto a Istanbul, coinvolgendo anche l’attrice Selen Gorguzel. Prima di intraprendere la carriera artistica, Yaman aveva studiato giurisprudenza e lavorato come avvocato. La vicenda ha suscitato molte discussioni sulla sua vita privata e professionale, segnando un inizio d’anno complesso per il famoso interprete.

Roma, 10 gennaio 2026 – Non un grande inizio di 2026 per la star di 'Sandokan'. Can Yaman, l'attore 36enne di origine turca divenuto idolo del piccolo schermo italiano, è stato arrestato a Istanbul insieme all'attrice Selen Gorguzel e altre cinque persone durante un'operazione antidroga. Una svolta decisamente inaspettata per uno dei volti più noti e amati dal grande pubblico nostrano, ex avvocato divenuto un fenomeno mediatico, protagonista di successi come 'DayDreamer' e ' Viola come il mare '. Avvocato prima di essere attore. 'Uomo dell'anno' di GQ. La pubblicità della pasta e il cameo in 'Che Dio ci aiuti'.

