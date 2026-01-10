Cent' anni di giornalismo in Terra di Lavoro dibattito e mostra al Manzoni

Il Liceo Manzoni di Caserta accoglie una mostra e un dibattito dedicati a cent'anni di giornalismo in Terra di Lavoro. L'evento, promosso dalla Dirigente Adele Vairo e in collaborazione con il CeSAF Maestri del Lavoro, si terrà lunedì 12 gennaio alle 10. Un’occasione per ripercorrere la storia dell'informazione locale e il ruolo dei media nel territorio.

