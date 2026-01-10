Cent' anni di giornalismo in Terra di Lavoro dibattito e mostra al Manzoni
Il Liceo Manzoni di Caserta accoglie una mostra e un dibattito dedicati a cent'anni di giornalismo in Terra di Lavoro. L'evento, promosso dalla Dirigente Adele Vairo e in collaborazione con il CeSAF Maestri del Lavoro, si terrà lunedì 12 gennaio alle 10. Un’occasione per ripercorrere la storia dell'informazione locale e il ruolo dei media nel territorio.
Un viaggio lungo un secolo attraverso le pagine dei giornali che hanno raccontato Terra di Lavoro. Lunedì 12 gennaio, alle 10, il Liceo Statale Manzoni di Caserta, su impulso della Dirigente Scolastica Adele Vairo – da sempre attenta alle sinergie con il CeSAF Maestri del Lavoro – ospiterà un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Cento anni di stampa a Caserta, al Liceo Manzoni una retrospettiva storica tra archivi e futuro.
