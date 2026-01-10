C’è un nuovo indagato Omicidio Pierina Paganelli svolta nelle indagini | l’annuncio
Nelle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli si registra una svolta con l’iscrizione nel registro degli indagati di Valeria Bartolucci, vicina di casa e moglie di Louis Dassilva, attualmente unico imputato. Questa novità potrebbe avere ripercussioni sul procedimento e sulla ricostruzione dei fatti. La procura prosegue con gli approfondimenti per chiarire le responsabilità e fare piena luce sulla vicenda.
C’è una nuova indagata nell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli. Si tratta di Valeria Bartolucci, vicina di casa della vittima e moglie di Louis Dassilva, unico imputato per il delitto. Le accuse contestate a Bartolucci sono di false dichiarazioni al pubblico ministero e favoreggiamento. La notizia è stata resa nota in esclusiva dalla giornalista Francesca Carollo nel corso della trasmissione Quarto Grado, che ha annunciato ulteriori aggiornamenti sul caso. Bartolucci è stata ascoltata tre volte dagli inquirenti: due come persona informata sui fatti e una in qualità di moglie dell’imputato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
