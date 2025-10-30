C’è una notizia su Dassilva Omicidio Pierina Paganelli svolta nelle prossime ore | cosa sta succedendo

Un silenzio carico di tensione aleggia su Rimini: tutti aspettano con il fiato sospeso una decisione che potrebbe cambiare tutto. Il destino di Louis Dassilva, e forse anche quello di chi lo circonda, è appeso a un filo. Nessuno sa cosa accadrà nelle prossime ore, ma in città l’aria è densa di attesa e domande senza risposta. >> Addio alla diva, una mamma famosissima: l’annuncio doloroso Nel cuore della cronaca nera italiana, un nuovo capitolo si apre tra speranze e paure. L a famiglia Paganelli, la città, persino chi segue da lontano questa storia non riesce a staccarsi dagli aggiornamenti. Domani potrebbe arrivare la svolta che tutti aspettano: la Cassazione si pronuncerà sulla scarcerazione di Dassilva, 35 anni, unico accusato per la morte di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni trovata senza vita nel garage di via del Ciclamino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it