CdS – Sono ancora più forte degli altri

Mario Balotelli si appresta a tornare in campo dopo oltre un anno di assenza, vestendo la maglia dell’Al-Ittifaq Fc, squadra che milita nella Division 1 degli Emirati Arabi Uniti. La notizia, riportata dal Corriere, segna il ritorno di un calciatore noto per la sua determinazione e talento, pronto a confrontarsi con una nuova sfida nel calcio internazionale.

2026-01-10 13:47:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: Mario Balotelli  si prepara a tornare in campo dopo  più di un anno d’assenza, e lo farà all’Al-Ittifaq Fc, club che milita nella “Division 1” degli Emirati Arabi Uniti, ovvero la  Serie B araba. L’attaccante è stato raggiunto dai giornalisti prima della sua partenza verso  Dubai, rispondendo ad alcune domande e lanciando l’ennesima provocazione. Balotelli non si arrende: “Sono più forte degli altri”. Balotelli non scende in campo dal  21  dicembre 2024, in occasione di Napoli-Genoa. Poi la  rottura con Viera, alcuni infortuni e adesso un nuovo capitolo della sua carriera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

