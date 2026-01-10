Catania sala gremita per Gianni Alemanno | focus su carceri e giustizia

A Catania, una sala piena ha accolto Gianni Alemanno in un clima di partecipazione e interesse. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, numerosi cittadini si sono riuniti per ascoltare le sue proposte su temi come carceri e giustizia, dimostrando attenzione e coinvolgimento verso le questioni sociali e amministrative del territorio.

Nonostante il freddo, la pioggia e il vento che hanno caratterizzato il sabato catanese, la sala dell'incontro con Gianni Alemanno è stata piena di cittadini desiderosi di sostenere il politico. Al centro dell'incontro la battaglia di Alemanno sulle carceri e sulla giustizia, tema che ha suscitato grande interesse tra i presenti, desiderosi di approfondire la questione. L'iniziativa è stata anche occasione per riflettere sul ruolo storico della destra sociale in queste tematiche, spesso trascurato nel dibattito politico contemporaneo.

