Firenze sempre più cara | record per le vendite a dicembre locazioni stabili sopra i 21 euro al metro quadro

A Firenze, i prezzi delle abitazioni e delle locazioni si attestano a livelli elevati, con un record di vendite a dicembre e tariffe stabili sopra i 21 euro al metro quadro. Il mercato immobiliare della città si conferma in crescita, riflettendo un contesto di forte domanda e prezzi in aumento. Questi dati indicano un trend di consolidamento per il settore immobiliare fiorentino, che si mantiene tra i più costosi d’Italia.

FIRENZE – Comprare casa in riva all'Arno non è mai stato così costoso. Il mercato immobiliare fiorentino chiude il 2025 con un'impennata dei prezzi che tocca nuovi vertici. Secondo l'ultima rilevazione di Immobiliare.it, dicembre ha segnato il record degli ultimi due anni. Il prezzo medio di vendita ha raggiunto i 4.719 euro al metro quadro. Si tratta di un aumento sensibile: rispetto allo stesso periodo del 2024, il valore degli immobili è cresciuto dell' 8,56%. Il punto più basso del biennio resta lontano, fermo al febbraio 2024 (4.206 euromq). Crescono, seppur più lentamente, anche i canoni di locazione.

