Case donate addio ai rischi per chi compra | cosa cambia con la nuova legge
Per molto tempo chi prendeva in considerazione l’acquisto di una casa proveniente da una donazione, lo faceva con un timore di fondo: “ e se domani arrivasse un erede a contestare tutto? ” Una possibilità che, seppure remota, era tutt’altro che teorica. In passato infatti è capitato che, a distanza di anni dall’atto, un acquirente si ritrovasse coinvolto in una causa ereditaria e rischiasse addirittura di perdere l’immobile pagato regolarmente. Una situazione che ha frenato tantissime compravendite e reso spesso complicata, quando non impossibile, l’erogazione di un mutuo. Con il decreto semplificazioni la prospettiva cambia in modo deciso: gli immobili donati vengono “liberati” da questo storico fardello e chi compra può farlo con molta più serenità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
ATTENZIONE PROPRIETARI DI CASE DONATE A PESCARA? È arrivata una RIFORMA che cambia completamente le regole del gioco per chi ha ricevuto un immobile in donazione? Ti suona familiare questa situazione Hai ricevuto casa dai t - facebook.com Vai su Facebook
Case donate, rivoluzione storica: stop alla restituzione agli eredi - laleggepertutti.it/759968_case-do… - #Casa #Donazione Vai su X
Meno rischi per chi compra le case donate. I notai: “Ora mutui più facili” - Viene meno la possibilità degli eredi che non hanno ottenuto la loro quota legittima di chiedere agli acquirenti di ... Secondo repubblica.it
Case donate, niente più rischi per chi compra. In caso di liti fra eredi, ne risponde il venditore - La donazione è un atto con il quale il proprietario “regala” uno dei suoi beni a familiari o altri soggetti. Scrive repubblica.it