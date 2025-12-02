Per molto tempo chi prendeva in considerazione l’acquisto di una casa proveniente da una donazione, lo faceva con un timore di fondo: “ e se domani arrivasse un erede a contestare tutto? ” Una possibilità che, seppure remota, era tutt’altro che teorica. In passato infatti è capitato che, a distanza di anni dall’atto, un acquirente si ritrovasse coinvolto in una causa ereditaria e rischiasse addirittura di perdere l’immobile pagato regolarmente. Una situazione che ha frenato tantissime compravendite e reso spesso complicata, quando non impossibile, l’erogazione di un mutuo. Con il decreto semplificazioni la prospettiva cambia in modo deciso: gli immobili donati vengono “liberati” da questo storico fardello e chi compra può farlo con molta più serenità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Case donate, addio ai rischi per chi compra: cosa cambia con la nuova legge