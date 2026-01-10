Carnevale artistico. Maxi installazioni. Sfilate colorate in centro e concorso mascherato.

Il Carnevale artistico di Empoli torna quest’anno con maxi installazioni, sfilate colorate nel centro e un concorso mascherato. Dopo il successo del 2025, la manifestazione si conferma anche nel 2026 come un'occasione di festa e creatività, valorizzando le tradizioni e l’arte della maschera. Un evento che coinvolge tutta la comunità, offrendo un momento di aggregazione e colore nel cuore della città.

EMPOLI Buona la prima, ed ecco il bis. Se il 2025 ha segnato il ritorno delle maschere in città dopo anni di stop, il 2026 non può che essere una conferma. E’ pronta a stupire per la seconda volta (e non mancheranno le novità) l’edizione numero due del Carnevale empolese. Per " Un altro Carnevale - Sotto lo stesso cielo " le date da segnare sono il 24 gennaio, il 7 e 21 febbraio quando piazza Farinata degli Uberti e il centro storico si vestiranno a festa per portare musica, arti performative, tradizione e creatività contemporanea. A segnare il debutto del 24, alle 11, la parata inaugurale di Burlamacco e Ondina, le maschere ufficiali del Carnevale di Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

