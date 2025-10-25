Federica Brignone a Soelden | Ancora più voglia di tornare Purtroppo vedrò Marta Bassino al J Medical…

Tutto pronto a Soelden per la seconda manche dello slalom gigante femminile, prima tappa della Coppa del Mondo 2025. L'austriaca Julia Schleib sogna in casa la prima vittoria in carriera dopo una prima manche perfetta. La 27enne di Deutschlandsberg ha rifilato un distacco di 1.28 dall'americana Paula Moltzan e di 1.32 dalla croata Zrinka Ljutic. In attesa della seconda manche, Rai Sport ha intervistato Federica Brignone, presente all'arrivo per sostenere le compagne azzurre. La valdostana, ferma da mesi a causa dell'infortunio rimediato ai Campionati Italiani, ha così commentato il suo ritorno alle gare da spettatrice: "So che sembra strano ma in realtà sono felicissima di tornare a vedere questo mondo.

