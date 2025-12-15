Calci sputi e caos sull’autobus | due autisti aggrediti e passeggeri in ostaggio

Due autisti di Trentino Trasporti sono stati aggrediti durante le corse, con uno finito al pronto soccorso. L’incidente ha scatenato caos e tensione a bordo, coinvolgendo anche alcuni passeggeri rimasti in ostaggio. Un episodio che evidenzia le problematiche legate alla sicurezza sui mezzi pubblici e al comportamento dei passeggeri.

