Graduatoria di Medicina dopo il semestre filtro online come consultarla

La graduatoria di Medicina dopo il semestre filtro online sarà disponibile l'8 gennaio 2026 sul portale Universitaly. In questa pagina si potrà consultare l'elenco degli studenti ammessi e le relative posizioni. È importante verificare regolarmente il sito per eventuali aggiornamenti o modifiche. La pubblicazione rappresenta un passo fondamentale per coloro che aspirano a intraprendere il percorso di studi in Medicina.

La graduatoria di Medicina del semestre filtro sarà pubblicata l’8 gennaio 2026 sul portale Universitaly. Si tratta della graduatoria nazionale che stabilisce chi potrà iscriversi al secondo semestre dei corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, sulla base dei punteggi ottenuti nei test e delle preferenze di sede espresse dagli studenti. La graduatoria è attesa con ansia da oltre 25 mila candidati, di cui più di 22 mila per Medicina, dopo la chiusura dei due appelli del semestre filtro a dicembre. Dalla pubblicazione e fino al 14 gennaio, gli studenti dovranno verificare la propria posizione, controllare l’assegnazione della sede e procedere con immatricolazione e iscrizione, pena la decadenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Graduatoria di Medicina dopo il semestre filtro online, come consultarla Leggi anche: Medicina, oggi la graduatoria dopo gli esami del semestre filtro Leggi anche: Semestre filtro di medicina, oggi i risultati: come consultare la graduatoria Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Test Medicina, oggi graduatoria nazionale con i risultati del semestre filtro: cosa sapere; Graduatoria nazionale Medicina 2026: pubblicazione oggi alle 16 su Universitaly dopo semestre filtro, 22.500 idonei per 17.278 posti disponibili; In arrivo la graduatoria unica per il secondo semestre di Medicina; Graduatoria Medicina 2025, uscita prevista per giovedì 8 gennaio: come funziona. Graduatoria di Medicina dopo il semestre filtro online, come consultarla - Finita l’attesa per la graduatoria Medicina 2026, online su Universitaly. quifinanza.it

Graduatoria Medicina 2026 su Universitaly dopo test e semestre filtro, fuori 5 mila studenti: pronti i ricorsi - Ancora prima della pubblicazione della graduatoria di Medicina 2026 su Universitaly dopo semestre filtro e test sono stati annunciati ricorsi. virgilio.it

Graduatoria nazionale Medicina 2026: pubblicazione oggi alle 16 su Universitaly dopo semestre filtro, 22.500 idonei per 17.278 posti disponibili - I promossi in Biologia superano quota 21mila, in Chimica 24mila, in Fisica 11mila. orizzontescuola.it

È il giorno della pubblicazione della graduatoria nazionale di Medicina dopo la conclusione del semestre filtro e la pubblicazione dei risultati del secondo appello https://shorturl.at/OQnUb - facebook.com facebook

In arrivo la graduatoria unica per il secondo semestre di Medicina ilsole24ore.com/art/in-arrivo-… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.