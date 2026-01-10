CAN YAMAN RILASCIATO! CONFERMATA L’OSPITATA A C’È POSTA PER TE

Can Yaman, la star di “Sandokan” e di tante serie di successo tra Rai1 e Canale 5, è stato rilasciato si apprende dai media turchi. (Ansa) – Il noto attore televisivo turco Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato arrestato durante un’operazione anti droga nella notte in alcuni locali di Istanbul, dove secondo i media locali sarebbe stato trovato in possesso di stupefacenti. Lo riportano alcuni media turchi, secondo cui l’attore è stato rilasciato dopo avere rilasciato la sua testimonianza agli inquirenti. (LaPresse) – L’arresto in Turchia di Can Yaman non modifica la programmazione della puntata di stasera di ‘C’è posta per te’ (ore 21. 🔗 Leggi su Bubinoblog

