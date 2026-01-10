CAN YAMAN RILASCIATO! CONFERMATA L’OSPITATA A C’È POSTA PER TE
Can Yaman, la star di “Sandokan” e di tante serie di successo tra Rai1 e Canale 5, è stato rilasciato si apprende dai media turchi. (Ansa) – Il noto attore televisivo turco Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato arrestato durante un’operazione anti droga nella notte in alcuni locali di Istanbul, dove secondo i media locali sarebbe stato trovato in possesso di stupefacenti. Lo riportano alcuni media turchi, secondo cui l’attore è stato rilasciato dopo avere rilasciato la sua testimonianza agli inquirenti. (LaPresse) – L’arresto in Turchia di Can Yaman non modifica la programmazione della puntata di stasera di ‘C’è posta per te’ (ore 21. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche: Can Yaman arrestato e già rilasciato in Turchia per presunto traffico e consumo di droghe. Stasera confermata la partecipazione a C'è posta per te
Leggi anche: Can Yaman arrestato, confermata la presenza dell’attore turco a ‘C’è Posta per Te’
Can Yaman rilasciato, l'attore turco era stato arrestato per possesso di stupefacenti - Il noto attore televisivo turco Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato arrestato durante un'operazione anti droga nella notte in alcuni locali di Istanbul, dove secondo i ... msn.com
Can Yaman rilasciato dopo l'interrogatorio. "Sandokan" torna libero - Rilasciato Can Yaman, l'attore arrestato assieme ad altre sei persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel, la scorsa notte nell'ambito di ... msn.com
Inchiesta per droga, Can Yaman arrestato e subito rilasciato - Can Yaman, 36 anni, è stato arrestato in Turchia nell'ambito di ... spettacoli.tiscali.it
MIO NUOVO POST SU UNSHOW #CanYaman arrestato e poi rilasciato in Turchia ma ospite regolarmente a #cepostaperte. I precedenti di ospitate superate dagli eventi. Il programma di Maria De Filippi ha comunque successo anche se registrato. x.com
Il noto attore televisivo turco Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato arrestato durante un'operazione anti droga nella notte in alcuni locali di Istanbul. Secondo i media locali, era stato trovato in possesso di stupefacenti. #ANSA - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.