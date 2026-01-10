CAN YAMAN RILASCIATO! CONFERMATA L’OSPITATA A C’È POSTA PER TE

Da bubinoblog 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Can Yaman, la star di “Sandokan” e di tante serie di successo tra Rai1 e Canale 5, è stato rilasciato si apprende dai media turchi. (Ansa) – Il noto attore televisivo turco Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato arrestato durante un’operazione anti droga nella notte in alcuni locali di Istanbul, dove secondo i media locali sarebbe stato trovato in possesso di stupefacenti. Lo riportano alcuni media turchi, secondo cui l’attore è stato rilasciato dopo avere rilasciato la sua testimonianza agli inquirenti. (LaPresse) – L’arresto in Turchia di Can Yaman non modifica la programmazione della puntata di stasera di ‘C’è posta per te’ (ore 21. 🔗 Leggi su Bubinoblog

can yaman rilasciato confermata l8217ospitata a c8217200 posta per te

© Bubinoblog - CAN YAMAN RILASCIATO! CONFERMATA L’OSPITATA A C’È POSTA PER TE

Leggi anche: Can Yaman arrestato e già rilasciato in Turchia per presunto traffico e consumo di droghe. Stasera confermata la partecipazione a C'è posta per te

Leggi anche: Can Yaman arrestato, confermata la presenza dell’attore turco a ‘C’è Posta per Te’

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

can yaman rilasciato confermataCan Yaman rilasciato, l'attore turco era stato arrestato per possesso di stupefacenti - Il noto attore televisivo turco Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato arrestato durante un'operazione anti droga nella notte in alcuni locali di Istanbul, dove secondo i ... msn.com

can yaman rilasciato confermataCan Yaman rilasciato dopo l'interrogatorio. "Sandokan" torna libero - Rilasciato Can Yaman, l'attore arrestato assieme ad altre sei persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel, la scorsa notte nell'ambito di ... msn.com

can yaman rilasciato confermataInchiesta per droga, Can Yaman arrestato e subito rilasciato - Can Yaman, 36 anni, è stato arrestato in Turchia nell'ambito di ... spettacoli.tiscali.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.