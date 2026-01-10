Questa sera, Can Yaman sarà ospite a ‘C’è Posta per Te’ su Canale 5. Nonostante le recenti notizie riguardanti il suo arresto, la sua partecipazione alla puntata è stata confermata. La presenza dell’attore turco nel programma si svolgerà come previsto, offrendo agli spettatori un’occasione di ascoltare direttamente da lui. La puntata andrà in onda come programmato, mantenendo la sua normale programmazione.

(Adnkronos) – Can Yaman sarà ospite questa sera a C'è Posta per Te. Nonostante la notizia dell'arresto dell'attore turco arrivata questa mattina, la sua partecipazione come ospite nella puntata del people show di Canale 5, in onda questa sera, resta confermata. È quanto apprende l'Adnkronos. La decisione di mandare in onda il segmento che vede protagonista . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Arrestato in Turchia Can Yaman, le accuse contro l’attore stasera a C’è Posta per Te

Leggi anche: Can Yaman arrestato a Istanbul: blitz antidroga travolge l’attore, era tra gli ospiti di C’è posta per te

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tutti pazzi per i Btp, soprattutto gli stranieri; Congedi più flessibili: la Manovra 2026 ridisegna l’equilibrio tra lavoro e famiglia; Hubble scopre Cloud-9: una galassia che non avrebbe mai dovuto esistere; Renault Austral full hybrid: è tempo di restyling per il SUV ibrido francese.

Can Yaman arrestato, confermata la presenza dell'attore turco a 'C'è Posta per Te' - Nonostante la notizia dell'arresto dell'attore turco arrivata questa mattina, la sua partecipazione come ospite nella puntata del people show di ... adnkronos.com