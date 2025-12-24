Calciomercato Roma Zirkzee e Raspadori | Massara è scatenato Le ultime
Una Roma d’assalto. Il club giallorosso infatti dopo essersi mossa ed essere vicinissima a Zirkzee sta lavorando per portare a Trigoria anche Giacomo Raspadori. Un doppio colpo in attacco per accontentare Gasperini dopo lo sfogo del tecnico nel post Juventus-Roma. Zirkzee ad un passo Joshua. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Calciomercato Roma, Massara a Londra per Zirkzee. Gudmundsson l’ultima idea
Leggi anche: Calciomercato Roma, nuova alternativa a Zirkzee: Massara osserva in casa Orlando City
Roma, rivoluzione in attacco: Zirkzee e Raspadori le piste più calde, idea Pinamonti; Roma, idee attacco: da Zirkzee a Lucca e Raspadori; Zirkzee alla Roma: l'ex Bologna corre da Gasperini. Le ultime sul centravanti; Roma, si punta forte su Raspadori e Zirkzee ma prende quota lo scambio Dovbyk-Beto.
Roma, Zirkzee più vicino, Raspadori ai dettagli. E in difesa spunta Coppola - Giallorossi attivissimi, dietro l’alternativa è Disasi mentre torna l’idea dello scambio tra Pisilli e Frendrup con il Genoa ... roma.repubblica.it
La Roma ribalta l’attacco: da Zirkzee a Raspadori e Dovbyk, le ultime di CM.IT - Zirkzee Raspadori Dovbyk: le ultime di Calciomercato. calciomercato.it
Gazzetta dello Sport: Roma scatenata, Dragusin in difesa. Zirkzee, Raspadori e la svolta Stadio - La Roma lavora su Zirkzee e Raspadori, che si avvicinano. insideroma.com
Il Milan Füllkrug, la Roma Zirkzee: il calciomercato degli attaccanti è già cominciato - facebook.com facebook
Calciomercato #Roma, tutti gli aggiornamenti di #Camelio: è fatta per Zirkzee, si lavora per #Raspadori e non finisce qui! " #Gasperini non ha più scuse: ha uno degli attacchi più forti della #SerieA, ha l'obbligo di andare in #Champions!" VIDEO INTEG x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.